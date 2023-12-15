Певице Ваенге стало плохо во время просмотра спектакля в Театре на Бронной
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.
Ранее СМИ сообщали, что певица потеряла сознание в театре на Малой Бронной.
В пресс-службе театра рассказали, что с ней всё в порядке, просто стало плохо во время спектакля.
Уточняется, что Ваенга присутствовала на спектакле как зритель.
9 декабря концертный директор певицы Надежды Бабкиной Сергей Горох сообщил, что артистке стало нехорошо на съёмках.
Он уточнил, что спустя полчаса артистка продолжила выступления.