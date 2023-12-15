RT в Telegram
Подпишись

Певице Ваенге стало плохо во время просмотра спектакля в Театре на Бронной

Короткая ссылка
Певице Елене Ваенге стало плохо во время просмотра спектакля в Театре на Малой Бронной в Москве.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Ранее СМИ сообщали, что певица потеряла сознание в театре на Малой Бронной.

В пресс-службе театра рассказали, что с ней всё в порядке, просто стало плохо во время спектакля.

Уточняется, что Ваенга присутствовала на спектакле как зритель.

9 декабря концертный директор певицы Надежды Бабкиной Сергей Горох сообщил, что артистке стало нехорошо на съёмках.

Он уточнил, что спустя полчаса артистка продолжила выступления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить