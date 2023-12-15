Певице Ваенге стало плохо во время просмотра спектакля в Театре на Бронной

Певице Елене Ваенге стало плохо во время просмотра спектакля в Театре на Малой Бронной в Москве.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Ранее СМИ сообщали, что певица потеряла сознание в театре на Малой Бронной.

В пресс-службе театра рассказали, что с ней всё в порядке, просто стало плохо во время спектакля.

Уточняется, что Ваенга присутствовала на спектакле как зритель.

9 декабря концертный директор певицы Надежды Бабкиной Сергей Горох сообщил, что артистке стало нехорошо на съёмках.

Он уточнил, что спустя полчаса артистка продолжила выступления.