Специалист Бреус назвала вспышки на Солнце нормальным явлением

Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус заявила, что вспышки на Солнце происходят регулярно и безвредны для большинства людей.

«Просто Солнце время от времени вспыхивает, там возникают солнечные пятна, в них происходят вспышки. Солнце живёт своей жизнью», — сказала эксперт в беседе с телеканалом «360».

Как отметила специалист, мощность предстоящей магнитной бури не настолько высокая, поэтому не стоит беспокоиться ни о самочувствии, ни о работе интернета и мобильной связи.

«Она не действует ни на кого, кроме особо магниточувствительных людей. Может быть, у кого-то просто будет кружиться голова, например. Больше ничего не произойдёт», — заключила Бреус.

Ранее в Российской академии наук заявили, что действие космической погоды на здоровье человека не доказано и нет исследований, показывающих, что геомагнитные бури влияют на здоровье людей.