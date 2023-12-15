Специалист Бреус назвала вспышки на Солнце нормальным явлением
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«Просто Солнце время от времени вспыхивает, там возникают солнечные пятна, в них происходят вспышки. Солнце живёт своей жизнью», — сказала эксперт в беседе с телеканалом «360».
Как отметила специалист, мощность предстоящей магнитной бури не настолько высокая, поэтому не стоит беспокоиться ни о самочувствии, ни о работе интернета и мобильной связи.
«Она не действует ни на кого, кроме особо магниточувствительных людей. Может быть, у кого-то просто будет кружиться голова, например. Больше ничего не произойдёт», — заключила Бреус.
Ранее в Российской академии наук заявили, что действие космической погоды на здоровье человека не доказано и нет исследований, показывающих, что геомагнитные бури влияют на здоровье людей.