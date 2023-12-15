В Калининградской области передали в Минкультуры череп вымершего носорога

Таможенники Калининградской области передали череп шерстистого носорога Управлению Минкультуры России по СЗФО. До этого был выявлен факт перемещения культурной ценности без разрешительных документов.

Артефакт изъяли и передали на экспертизу. Также было возбуждено дело об административном правонарушении, пишет «Янтарный край» со ссылкой на управление Калининградской областной таможни.

Выяснилось, что череп принадлежит виду вымершего ископаемого млекопитающего — шерстистого носорога. Из экспертного заключения следует, что образец относится к категории культурных ценностей и представляет интерес для палеонтологии.

В октябре суд признал имущество бесхозяйным, культурная ценность обращена в собственность государства.

Ранее руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов заявил, что в 2023 году в столице археологи обнаружили 8,9 тыс. артефактов.