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В Москве археологи нашли 9 тысяч артефактов в 2023 году

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Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов заявил, что в 2023 году в столице археологи обнаружили 8,9 тыс. артефактов.
В Москве археологи нашли 9 тысяч артефактов в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сезон был очень интересный, площадь раскопок в этом году составила почти 10 тыс. кв. м», — сказал Емельянов.

Отмечается, что среди находок обнаружили серьгу XVIII века с Яузской улицы, сделанную из необычного белого металла со вставкой из стекла, фрагменты стеклянных браслетов XII века, найденные в районе Китай-города, игрушки, медные монеты, посуду и обувь, а также лезвие конька XIX века.

Ранее сообщалось, что в Борском городском округе Нижегородской области выявили два новых объекта археологического наследия, датированных XVIII — XIX веками.

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