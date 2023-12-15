Синоптик Леус: Петербург обновил максимум снежного покрова нынешней зимы
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Об этом сообщает ИА «Росбалт».
«Теперь он составляет 28 см, что на 3 см выше, чем у прежнего лидера — дня вчерашнего», — написал Леус в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что сугробы высотой 40 см были зафиксированы в Сосново Ленинградской области.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, когда в Москве и Московской области закончится снегопад.