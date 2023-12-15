Синоптик Цыганков: в Москве побит рекорд снежного покрова 1919 года

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, когда в Москве и Московской области закончится снегопад.

По словам синоптика, снег продолжится, но уже не такой сильный.

«В течение дня и завтра небольшой снег ещё будет идти. Температура пока отрицательная, но в воскресенье к вечеру попадём в тёплый сектор. Уже в понедельник, вторник и среду температура будет 0...+2 °С, поэтому будет слякотно», — рассказал Цыганков.

Он отметил, что высота снежного покрова в столице побила рекорд 1919 года.

«Вчера было 32 см снега, ещё 15 см добавилось, значит, высота снега — примерно 47 см. Пока ещё точных данных нет, но полагаем — около 47 см. То есть, в принципе, мы побили рекорд 1919 года. Но тепло придёт и снег будет уплотняться, соответственно, его высота опять уменьшится за несколько дней тепла», — добавил собеседник RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об отклонениях от климатической нормы в некоторых регионах России.