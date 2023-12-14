Выставка «Хрустальный хоровод» пройдёт в усадьбе Кусково
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Посетители увидят трёхметровую ель со стеклянными игрушками, зеркальные ёлки-конусы с шариками-яблоками, ёлки из геометрических элементов, праздничные деревья с цветными иголками, а также ёлку в виде селёдки под шубой.
Также гости экспозиции познакомятся с особенностями работы художников по стеклу и керамике и узнают о развитии стеклоделия.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы открылась фотовыставка «Зимняя сказка в Тверской области».