Выставка «Хрустальный хоровод» пройдёт в усадьбе Кусково

В Большой каменной оранжерее усадьбы Кусково 15 декабря откроется выставка необычных новогодних ёлок — «Хрустальный хоровод».

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Посетители увидят трёхметровую ель со стеклянными игрушками, зеркальные ёлки-конусы с шариками-яблоками, ёлки из геометрических элементов, праздничные деревья с цветными иголками, а также ёлку в виде селёдки под шубой.

Также гости экспозиции познакомятся с особенностями работы художников по стеклу и керамике и узнают о развитии стеклоделия.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы открылась фотовыставка «Зимняя сказка в Тверской области».