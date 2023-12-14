В центре Москвы открылась фотовыставка «Зимняя сказка в Тверской области»
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает tverigrad.ru.
«Туризм является одним из ключевых направлений развития Верхневолжья — края с уникальным историческим и культурным наследием, живописной природой и богатыми традициями гостеприимства», — заявил губернатор Игорь Руденя.
Зимние выставки закроют сезон 2023 года, в течение которого жителей столицы знакомили с регионом, его туристическими локациями и музеями.
Ранее сообщалось, что в парке «Сокольники» заработала фотовыставка ко Дню добровольца.