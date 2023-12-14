В центре Москвы открылась фотовыставка «Зимняя сказка в Тверской области»

В Климентовском переулке Москвы открылась фотовыставка «Зимняя сказка в Тверской области». В субботу, 16 декабря, в парке «Северное Тушино» начнёт работу экспозиция «Идеальная зима в Тверской области».

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Об этом сообщает tverigrad.ru. «Туризм является одним из ключевых направлений развития Верхневолжья — края с уникальным историческим и культурным наследием, живописной природой и богатыми традициями гостеприимства», — заявил губернатор Игорь Руденя. Зимние выставки закроют сезон 2023 года, в течение которого жителей столицы знакомили с регионом, его туристическими локациями и музеями. Ранее сообщалось, что в парке «Сокольники» заработала фотовыставка ко Дню добровольца.