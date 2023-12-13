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Народную артистку РСФСР Лужину госпитализировали из-за нарушения ритма сердца

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Народную артистку РСФСР актрису Ларису Лужину госпитализировали из-за нарушения ритма сердца.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на саму актрису.

Отмечается, что её доставили в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А. В. Вишневского.

«Не переживайте, я действительно нахожусь в госпитале Вишневского. Сердце сорвало, ритм нарушился», — заявила Лужина. 

По её словам, всё нормально, она чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что Леру Кудрявцеву госпитализировали с воспалением лёгких в Минске.

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