Народную артистку РСФСР Лужину госпитализировали из-за нарушения ритма сердца
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на саму актрису.
Отмечается, что её доставили в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А. В. Вишневского.
«Не переживайте, я действительно нахожусь в госпитале Вишневского. Сердце сорвало, ритм нарушился», — заявила Лужина.
По её словам, всё нормально, она чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что Леру Кудрявцеву госпитализировали с воспалением лёгких в Минске.