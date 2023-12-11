Директор Кудрявцевой сообщил, что она чувствует себя намного лучше
Табриз Шахиди, концертный директор Леры Кудрявцевой, рассказал в беседе с RT о её самочувствии.
- РИА Новости
«Она благополучно вернулась домой, прилетев на самолёте около полудня из Минска. Чувствует себя намного лучше», — отметил собеседник RT.
Ранее сообщалось, что Кудрявцеву госпитализировали с воспалением лёгких в Минске.
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