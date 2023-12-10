Концертный директор Леры Кудрявцевой рассказал о её самочувствии

Табриз Шахиди, концертный директор Леры Кудрявцевой, прокомментировал в беседе с RT её состояние после того, как телеведущая оказалась с воспалением лёгких в Минске.

«Состояние Леры стабильное. Всё в порядке. Мы общаемся сейчас и на связи постоянно. Уже всё хорошо! Температуры нет», — подчеркнул он.

Ранее появилась информация о том, что Лера Кудрявцева была госпитализирована с воспалением лёгких в Минске.