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Концертный директор Леры Кудрявцевой рассказал о её самочувствии

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Табриз Шахиди, концертный директор Леры Кудрявцевой, прокомментировал в беседе с RT её состояние после того, как телеведущая оказалась с воспалением лёгких в Минске.
Концертный директор Леры Кудрявцевой рассказал о её самочувствии
  • РИА Новости

«Состояние Леры стабильное. Всё в порядке. Мы общаемся сейчас и на связи постоянно. Уже всё хорошо! Температуры нет», — подчеркнул он.

Ранее появилась информация о том, что Лера Кудрявцева была госпитализирована с воспалением лёгких в Минске.

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