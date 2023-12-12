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Врач Мартынова посоветовала не жевать жвачку дольше трёх минут

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Елена Мартынова, к. м. н., стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог клиники «СМ-Стоматология», рекомендовала не жевать жевательную резинку дольше трёх минут.
Врач Мартынова посоветовала не жевать жвачку дольше трёх минут
  • Gettyimages.ru
  • © Liudmila Chernetska

«При употреблении жевательной резинки происходит резкое увеличение слюны, потому что наш мозг её воспринимает как еду. Если жевание продолжается больше трёх минут, рефлекторно выделяется большое количество соляной кислоты и желудочного сока», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, регулярная привычка использовать жвачку по несколько раз в день может привести к повышению кислотности, гастриту, эрозии желудка.

«Если нравится жевательная резинка, то лучше отдавать предпочтение жвачкам с ксилитом. Но это должно быть лишь кратковременное использование», — заключила Мартынова.

Ранее преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что традиционный русский холодец полезен, так как богат витаминами и микроэлементами.

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