Врач Мартынова посоветовала не жевать жвачку дольше трёх минут
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«При употреблении жевательной резинки происходит резкое увеличение слюны, потому что наш мозг её воспринимает как еду. Если жевание продолжается больше трёх минут, рефлекторно выделяется большое количество соляной кислоты и желудочного сока», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила специалист, регулярная привычка использовать жвачку по несколько раз в день может привести к повышению кислотности, гастриту, эрозии желудка.
«Если нравится жевательная резинка, то лучше отдавать предпочтение жвачкам с ксилитом. Но это должно быть лишь кратковременное использование», — заключила Мартынова.
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