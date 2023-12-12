Врач Мартынова посоветовала не жевать жвачку дольше трёх минут

Елена Мартынова, к. м. н., стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог клиники «СМ-Стоматология», рекомендовала не жевать жевательную резинку дольше трёх минут.

«При употреблении жевательной резинки происходит резкое увеличение слюны, потому что наш мозг её воспринимает как еду. Если жевание продолжается больше трёх минут, рефлекторно выделяется большое количество соляной кислоты и желудочного сока», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, регулярная привычка использовать жвачку по несколько раз в день может привести к повышению кислотности, гастриту, эрозии желудка.

«Если нравится жевательная резинка, то лучше отдавать предпочтение жвачкам с ксилитом. Но это должно быть лишь кратковременное использование», — заключила Мартынова.

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