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Специалист Беляева рассказала, как выбрать сладкие подарки для детей

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Преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Росбиотеха Инга Беляева дала рекомендации по выбору сладких подарков для детей.
Специалист Беляева рассказала, как выбрать сладкие подарки для детей
  • Gettyimages.ru

«Оптимально, если на упаковке подарка указано, что он предназначен для детского питания — с указанием возраста. Это гарантия того, что все сладости соответствуют требованиям безопасности», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По мнению Беляевой, хороший вариант для подарка ребёнку — это молочный шоколад с содержанием какао-бобов не более 30%.

Она также напомнила, что шоколад — это десерт, который никак не может заменять основные приёмы пищи.

«Для детей старше трёх — пяти лет полезным будет не более двух-трёх кусочков массой не более 20—30 г. По мере взросления количество можно увеличивать, но более 40—50 г в сутки давать не стоит», — заключила специалист.

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