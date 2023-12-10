Иосиф Пригожин подтвердил информацию о своей госпитализации

Информация о госпитализации российского музыкального продюсера и бизнесмена Иосифа Пригожина получила подтверждение. Как признался сам муж певицы Валерии, он действительно находится в больнице.

Данные о том, что Пригожин попал в больницу, поступили 10 декабря. Как отмечал ассистент продюсера Станислав Калинкин, речь идёт о внеплановой госпитализации, причины которой ему неизвестны.

Теперь же информацию о своей госпитализации подтвердил сам 54-летний музыкальный продюсер. Об этом сообщает ТАСС.

«В больнице», — коротко ответил он.

Ранее сообщалось, что 73-летней народной артистке России Надежде Бабкиной стало плохо во время съёмок на телевидении.