Soychile: 300 человек эвакуировали из города в Чили из-за лесных пожаров

В городе Лимаче в Чили эвакуировали 300 человек в связи с разгоревшимися лесными пожарами, говорится в статье портала Soychile.

Сообщается, что лесные пожары уничтожили в общей сложности 100 га. При этом жилые кварталы города от огня отделяет только река.

«В связи с чрезвычайной ситуацией национальная служба по предотвращению стихийных бедствий и реагированию на них объявила предупреждение и приказала эвакуировать сектор Лимачито», — сказано в материале.

Кроме того, в результате пожара было повреждено 20 частных домов.

Ранее сообщалось, что ущерб от лесных пожаров в Тюменской области увеличился вдвое в 2023 году.