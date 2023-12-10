Soychile: 300 человек эвакуировали из города в Чили из-за лесных пожаров
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Сообщается, что лесные пожары уничтожили в общей сложности 100 га. При этом жилые кварталы города от огня отделяет только река.
«В связи с чрезвычайной ситуацией национальная служба по предотвращению стихийных бедствий и реагированию на них объявила предупреждение и приказала эвакуировать сектор Лимачито», — сказано в материале.
Кроме того, в результате пожара было повреждено 20 частных домов.
Ранее сообщалось, что ущерб от лесных пожаров в Тюменской области увеличился вдвое в 2023 году.