Ущерб от лесных пожаров в Тюменской области увеличился вдвое в 2023 году
- РИА Новости
Об этом информирует nashgorod.ru.
В текущем году порядка 222 лесных пожаров уничтожили 28,5 тыс. га леса в области. Это на восемь пожаров больше, чем в прошедшем 2022-м. Увеличилась и площадь поражения — на 12 тыс. га.
Сумма ущерба, нанесённого пожарами, выросла в два раза: до 298 млн рублей с прошлогодних 164 млн, отметил Остроумов.
В половине лесных пожаров виноваты люди, в четверти — грозы, заключила глава департамента лесного хозяйства.
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