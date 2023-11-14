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Ущерб от лесных пожаров в Тюменской области увеличился вдвое в 2023 году

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Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов во время пресс-конференции сообщил, что ущерб от лесных пожаров за год вырос в два раза. По его словам, половина возгораний в регионе происходит по вине людей.
Ущерб от лесных пожаров в Тюменской области увеличился вдвое в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом информирует nashgorod.ru.

В текущем году порядка 222 лесных пожаров уничтожили 28,5 тыс. га леса в области. Это на восемь пожаров больше, чем в прошедшем 2022-м. Увеличилась и площадь поражения — на 12 тыс. га.

Сумма ущерба, нанесённого пожарами, выросла в два раза: до 298 млн рублей с прошлогодних 164 млн, отметил Остроумов.

В половине лесных пожаров виноваты люди, в четверти — грозы, заключила глава департамента лесного хозяйства.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени. Он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше.

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