Ущерб от лесных пожаров в Тюменской области увеличился вдвое в 2023 году

Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов во время пресс-конференции сообщил, что ущерб от лесных пожаров за год вырос в два раза. По его словам, половина возгораний в регионе происходит по вине людей.

Об этом информирует nashgorod.ru.

В текущем году порядка 222 лесных пожаров уничтожили 28,5 тыс. га леса в области. Это на восемь пожаров больше, чем в прошедшем 2022-м. Увеличилась и площадь поражения — на 12 тыс. га.

Сумма ущерба, нанесённого пожарами, выросла в два раза: до 298 млн рублей с прошлогодних 164 млн, отметил Остроумов.

В половине лесных пожаров виноваты люди, в четверти — грозы, заключила глава департамента лесного хозяйства.

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