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Путин отметил вклад главы Эрмитажа Пиотровского в сбережение духовного наследия

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Президент России Владимир Путин поздравил директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с днём рождения и отметил его уникальный вклад в сбережение духовного наследия.
Путин отметил вклад главы Эрмитажа Пиотровского в сбережение духовного наследия
  • РИА Новости

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, Пиотровский на протяжении многих лет руководит Эрмитажем и самоотверженно служит своему призванию.

«Вносите поистине уникальный вклад в сбережение бесценного исторического, культурного, духовного наследия человечества», — говорится в телеграмме.

Путин пожелал Пиотровскому здоровья, успехов и осуществления намеченных планов.

7 декабря в Санкт-Петербурге в Эрмитаже открылась выставка «Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана».

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