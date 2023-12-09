Путин отметил вклад главы Эрмитажа Пиотровского в сбережение духовного наследия
- РИА Новости
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Как отметил российский лидер, Пиотровский на протяжении многих лет руководит Эрмитажем и самоотверженно служит своему призванию.
«Вносите поистине уникальный вклад в сбережение бесценного исторического, культурного, духовного наследия человечества», — говорится в телеграмме.
Путин пожелал Пиотровскому здоровья, успехов и осуществления намеченных планов.
7 декабря в Санкт-Петербурге в Эрмитаже открылась выставка «Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана».