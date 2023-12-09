Путин отметил вклад главы Эрмитажа Пиотровского в сбережение духовного наследия

Президент России Владимир Путин поздравил директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с днём рождения и отметил его уникальный вклад в сбережение духовного наследия.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, Пиотровский на протяжении многих лет руководит Эрмитажем и самоотверженно служит своему призванию.

«Вносите поистине уникальный вклад в сбережение бесценного исторического, культурного, духовного наследия человечества», — говорится в телеграмме.

Путин пожелал Пиотровскому здоровья, успехов и осуществления намеченных планов.

7 декабря в Санкт-Петербурге в Эрмитаже открылась выставка «Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана».