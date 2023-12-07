Выставка о севрском фарфоре и его имитациях открылась в Эрмитаже

В Санкт-Петербурге в Эрмитаже открылась выставка «Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана».

Об этом сообщает ОТР.

В экспозиции представлены как изделия из тончайшего фарфора, с позолотой и драгоценной эмалью, сделанные во Франции, на мануфактуре коммуны Севр, так и искусные работы ремесленников, которые пытались повторить севрских мастеров.

«Выставка посвящена сопоставлениям и делится на две принципиальные части: это имитации и копии, которые делались с целью показать, что можем не хуже, что можем научиться так делать. То есть это не несёт никакого негативного, наоборот, положительный оттенок», — сказал старший научный сотрудник Отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа Ян Виленский.

Всего на выставке представлено более полутора сотен экспонатов из хранилищ Эрмитажа и Павловска, а также из частных коллекций.

Ранее сообщалось, что выставка «Стать Романовым. Воспитание и образование детей российских императоров» будет проходить в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» с 9 декабря 2023 года по 27 апреля 2024-го.