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Посвящённая семье Романовых выставка пройдёт в «Царицыно»

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Выставка «Стать Романовым. Воспитание и образование детей российских императоров» будет проходить в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» с 9 декабря 2023 года по 27 апреля 2024-го.
Посвящённая семье Романовых выставка пройдёт в «Царицыно»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что экспонаты для этой выставки предоставили крупнейшие музеи и архивы. В том числе Государственный Эрмитаж, государственные музеи-заповедники «Царское Село», «Павловск» и «Гатчина», Музеи Московского Кремля, Государственный архив России.

Посетители смогут увидеть редкие предметы, архивные документы, фотографии и рисунки.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге для музеев оборудуют единое фондохранилище площадью 6,5 тыс. кв. м.

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