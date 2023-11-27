Посвящённая семье Романовых выставка пройдёт в «Царицыно»
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что экспонаты для этой выставки предоставили крупнейшие музеи и архивы. В том числе Государственный Эрмитаж, государственные музеи-заповедники «Царское Село», «Павловск» и «Гатчина», Музеи Московского Кремля, Государственный архив России.
Посетители смогут увидеть редкие предметы, архивные документы, фотографии и рисунки.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге для музеев оборудуют единое фондохранилище площадью 6,5 тыс. кв. м.