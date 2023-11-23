Для музеев Екатеринбурга создадут объединённое фондохранилище

В Екатеринбурге для музеев оборудуют единое фондохранилище площадью 6,5 тыс. кв. м.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на Департамент информполитики региона.

Отмечается, что это позволит музеям соответствовать установленным стандартам хранения и они смогут пополнять свои коллекции.

В настоящее время в городе только у Музея изобразительных искусств есть хранилище, которое отвечает требованиям хранения экспонатов, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что выставка «Екатерина I — наследница Петра Великого» пройдёт с 29 ноября 2023-го по 24 марта 2024 года в центре «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге.