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Для музеев Екатеринбурга создадут объединённое фондохранилище

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В Екатеринбурге для музеев оборудуют единое фондохранилище площадью 6,5 тыс. кв. м.
Для музеев Екатеринбурга создадут объединённое фондохранилище
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на Департамент информполитики региона.

Отмечается, что это позволит музеям соответствовать установленным стандартам хранения и они смогут пополнять свои коллекции.

В настоящее время в городе только у Музея изобразительных искусств есть хранилище, которое отвечает требованиям хранения экспонатов, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что выставка «Екатерина I — наследница Петра Великого» пройдёт с 29 ноября 2023-го по 24 марта 2024 года в центре «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге.

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