Мемориальную доску Грибоедову открыли на фасаде ИД «АиФ» в Москве

ИД «АиФ» в ознаменование своего 45-летнего юбилея увековечил память о писателе, поэте, драматурге и дипломате Александре Грибоедове, установив на фасад своей московской штаб-квартиры мемориальную доску.

С 20 сентября 1823 года по 29 мая 1824-го Грибоедов жил и работал над комедией «Горе от ума» в доме 42 по Мясницкой улице, где в настоящее время располагается издательский дом, сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Особняк, который занимает редакция, был спроектирован архитектором Матвеем Казаковым.

Автором барельефа стал советский и российский скульптор, профессор, академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Щербаков. На барельефе изображены герои пьесы «Горе от ума».

По случаю открытия мемориальной доски в среду, 6 декабря, в пресс-центре «АиФ» состоялась пресс-конференция. В ней приняли участие представители правительства Москвы, Российской государственной библиотеки, а также историки, литераторы, руководство и коллектив ИД «Аргументы и Факты».

Ранее сообщалось, что по случаю столетнего юбилея газеты «Вечерняя Москва» в сервисе «Яндекса» «Поиск по архивам» выложили в общий доступ полный оцифрованный архив издания, насчитывающий более 30 тыс. номеров.