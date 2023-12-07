Психолог Хакимов посоветовал организовывать зимний отдых для снижения стресса

Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов назвал зиму отличным временем для путешествий и активного отдыха.

«Это может быть край, тоже покрытый снегом, где есть возможность отдохнуть в более активном формате. Например, катаясь на лыжах или сноуборде», — поделился он в разговоре с РИАМО.

Хакимов также посоветовал чаще бывать на природе, проводить время с близкими в приятных местах.

По его словам, это добавляет положительных эмоций, даёт хоть и небольшую, но необходимую разгрузку от повседневного стресса.

Ранее психолог, директор Центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.