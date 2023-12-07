RT в Telegram
Подпишись

Психолог Хакимов посоветовал организовывать зимний отдых для снижения стресса

Короткая ссылка
Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов назвал зиму отличным временем для путешествий и активного отдыха.
Психолог Хакимов посоветовал организовывать зимний отдых для снижения стресса
  • Gettyimages.ru

«Это может быть край, тоже покрытый снегом, где есть возможность отдохнуть в более активном формате. Например, катаясь на лыжах или сноуборде», — поделился он в разговоре с РИАМО.

Хакимов также посоветовал чаще бывать на природе, проводить время с близкими в приятных местах.

По его словам, это добавляет положительных эмоций, даёт хоть и небольшую, но необходимую разгрузку от повседневного стресса.

Ранее психолог, директор Центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить