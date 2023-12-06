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Косметолог Дараселия рассказала о причинах старения кожи

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Врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время красоты» Софико Дараселия назвала причины старения кожи.
Косметолог Дараселия рассказала о причинах старения кожи
  • Gettyimages.ru

«Доказано, что солнечные лучи пагубно влияют на кожу, разрушая волокна коллагена и способствуя пигментации», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист рекомендовала при выходе на улицу обязательно использовать солнцезащитные кремы.

Также Дараселия обратила внимание на стресс как причину преждевременного старения. Нервное состояние негативно сказывается на гормональном фоне и обмене веществ.

«Это и связочный аппарат, и жировые пакеты на лице, и волокна коллагена, и мимическая активность. Поэтому профилактика стрессов является важным аспектом в сохранении молодости», — заключила специалист.

Ранее врач-косметолог, тренер учебного центра ГК «А1 Эстетик» Татьяна Макарова настоятельно рекомендовала носить перчатки в мороз.

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