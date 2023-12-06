Нутрициолог Русанова: сильный голод способствует перееданию
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«Мозг каждого человека посылает ему сигналы насыщения. Но не все способны их чётко распознать, особенно если перед этим человек испытывал сильный голод. Например, не ел весь день до 12 ночи», — сказала специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Русанова отметила, что многие специально не едят весь день в предвкушении ночного застолья.
«Традиционно у нас принято накрывать стол, который ломится от блюд. Это большой соблазн, от которого сложно удержаться даже волевым людям», — добавила она.
Кроме того, по мнению специалиста, некоторые с детства привыкли к тому, что не доедать — это плохо и за праздничным столом такое поведение могут расценить даже как неуважение.
«Поэтому не стоит готовить еду в больших количествах. Стол может быть более разнообразным, но порции не должны быть большими», — заключила эксперт.
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