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Нутрициолог Русанова: сильный голод способствует перееданию

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Нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова заявила, что длительный перерыв в приёмах пищи и сильный голод способствуют перееданию.
Нутрициолог Русанова: сильный голод способствует перееданию
  • Gettyimages.ru

«Мозг каждого человека посылает ему сигналы насыщения. Но не все способны их чётко распознать, особенно если перед этим человек испытывал сильный голод. Например, не ел весь день до 12 ночи», — сказала специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Русанова отметила, что многие специально не едят весь день в предвкушении ночного застолья.

«Традиционно у нас принято накрывать стол, который ломится от блюд. Это большой соблазн, от которого сложно удержаться даже волевым людям», — добавила она.

Кроме того, по мнению специалиста, некоторые с детства привыкли к тому, что не доедать — это плохо и за праздничным столом такое поведение могут расценить даже как неуважение.

«Поэтому не стоит готовить еду в больших количествах. Стол может быть более разнообразным, но порции не должны быть большими», — заключила эксперт.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог сети «СМ-Клиника», к. м. н. Оксана Михалёва рассказала о вреде жирной пищи для поджелудочной железы.

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