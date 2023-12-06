Нутрициолог Русанова: сильный голод способствует перееданию

Нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова заявила, что длительный перерыв в приёмах пищи и сильный голод способствуют перееданию.

«Мозг каждого человека посылает ему сигналы насыщения. Но не все способны их чётко распознать, особенно если перед этим человек испытывал сильный голод. Например, не ел весь день до 12 ночи», — сказала специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Русанова отметила, что многие специально не едят весь день в предвкушении ночного застолья.

«Традиционно у нас принято накрывать стол, который ломится от блюд. Это большой соблазн, от которого сложно удержаться даже волевым людям», — добавила она.

Кроме того, по мнению специалиста, некоторые с детства привыкли к тому, что не доедать — это плохо и за праздничным столом такое поведение могут расценить даже как неуважение.

«Поэтому не стоит готовить еду в больших количествах. Стол может быть более разнообразным, но порции не должны быть большими», — заключила эксперт.

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