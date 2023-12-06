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Приморская сцена Мариинки гастролирует с балетом «Тысяча и одна ночь» в Дохе

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Артисты Приморской сцены Мариинского театра представляют в столице Катара — Дохе балет Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь».
Приморская сцена Мариинки гастролирует с балетом «Тысяча и одна ночь» в Дохе
  • Gettyimages.ru

Гастроли балетной труппы театра в этой стране проходят впервые, пишет vostokmedia.com. Они продлятся до 8 декабря.

Спектакли в хореографии художественного руководителя балетной труппы, заслуженного деятеля искусств России Эльдара Алиева пройдут на сцене Катарского национального конгресс-холла (QNCC).

Эти гастроли завершают поездки приморской труппы в уходящем году, прокомментировали в пресс-службе театра. Артисты уже побывали в Санкт-Петербурге, Москве, Владикавказе и в китайском Харбине.

Ранее сообщалось, что Нижегородскому театру оперы и балета вручили национальную оперную премию «Онегин».

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