Приморская сцена Мариинки гастролирует с балетом «Тысяча и одна ночь» в Дохе
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Гастроли балетной труппы театра в этой стране проходят впервые, пишет vostokmedia.com. Они продлятся до 8 декабря.
Спектакли в хореографии художественного руководителя балетной труппы, заслуженного деятеля искусств России Эльдара Алиева пройдут на сцене Катарского национального конгресс-холла (QNCC).
Эти гастроли завершают поездки приморской труппы в уходящем году, прокомментировали в пресс-службе театра. Артисты уже побывали в Санкт-Петербурге, Москве, Владикавказе и в китайском Харбине.
Ранее сообщалось, что Нижегородскому театру оперы и балета вручили национальную оперную премию «Онегин».