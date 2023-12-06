Приморская сцена Мариинки гастролирует с балетом «Тысяча и одна ночь» в Дохе

Артисты Приморской сцены Мариинского театра представляют в столице Катара — Дохе балет Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь».

Гастроли балетной труппы театра в этой стране проходят впервые, пишет vostokmedia.com. Они продлятся до 8 декабря.

Спектакли в хореографии художественного руководителя балетной труппы, заслуженного деятеля искусств России Эльдара Алиева пройдут на сцене Катарского национального конгресс-холла (QNCC).

Эти гастроли завершают поездки приморской труппы в уходящем году, прокомментировали в пресс-службе театра. Артисты уже побывали в Санкт-Петербурге, Москве, Владикавказе и в китайском Харбине.

Ранее сообщалось, что Нижегородскому театру оперы и балета вручили национальную оперную премию «Онегин».