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Премию «Онегин» получил Нижегородский театр оперы и балета

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Национальную оперную премию «Онегин» вручили Нижегородскому театру оперы и балета.
Премию «Онегин» получил Нижегородский театр оперы и балета
  • Gettyimages.ru
  • © gracabilelo / 500px

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Telegram-канал замгубернатора Нижегородской области Олега Берковича.

Отмечается, что в конкурсе участвовали 103 театральных коллектива из 16 регионов России.

«Онегин» — это оперный «Оскар»! И для нас — ещё одна высота. Театр сильно изменился с приходом Алексея Трифонова. Признание, публика, гастроли. Реформа внутри театра. Всё имеет результат», — заявил Беркович.

Нижегородский театр оперы и балета отметили в номинации «Состав» за постановку «Кармен».

Ранее в Петербурге назвали лауреатов премии «Золотой Софит».

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