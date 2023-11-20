Премию «Онегин» получил Нижегородский театр оперы и балета
- Gettyimages.ru
- © gracabilelo / 500px
Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Telegram-канал замгубернатора Нижегородской области Олега Берковича.
Отмечается, что в конкурсе участвовали 103 театральных коллектива из 16 регионов России.
«Онегин» — это оперный «Оскар»! И для нас — ещё одна высота. Театр сильно изменился с приходом Алексея Трифонова. Признание, публика, гастроли. Реформа внутри театра. Всё имеет результат», — заявил Беркович.
Нижегородский театр оперы и балета отметили в номинации «Состав» за постановку «Кармен».
Ранее в Петербурге назвали лауреатов премии «Золотой Софит».