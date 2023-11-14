В Петербурге назвали лауреатов премии «Золотой Софит»

В Санкт-Петербурге в Театре юных зрителей имени Александра Брянцева назвали лауреатов театральной премии «Золотой Софит».

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Смольный.

Мероприятие состоялось в преддверии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге 16—18 ноября 2023 года.

Награды получили 97 номинантов, в том числе артист Театра комедии имени Акимова Валерий Никитенко и заслуженный художник России, лауреат Государственной премии России Александр Орлов.

Премия «Золотой Софит» была учреждена в 1995 году народным артистом СССР Кириллом Лавровым и театральным продюсером Евгением Фрадиным.

Ранее сообщалось, что татарский драмтеатр в Башкирии признали объектом культурного наследия народов России.