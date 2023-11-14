В Петербурге назвали лауреатов премии «Золотой Софит»
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Смольный.
Мероприятие состоялось в преддверии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге 16—18 ноября 2023 года.
Награды получили 97 номинантов, в том числе артист Театра комедии имени Акимова Валерий Никитенко и заслуженный художник России, лауреат Государственной премии России Александр Орлов.
Премия «Золотой Софит» была учреждена в 1995 году народным артистом СССР Кириллом Лавровым и театральным продюсером Евгением Фрадиным.
Ранее сообщалось, что татарский драмтеатр в Башкирии признали объектом культурного наследия народов России.