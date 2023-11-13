Татарский драмтеатр в Башкирии признали объектом культурного наследия народов России

Государственный татарский драматический театр в городе Туймазы добавили в Единый госреестр объектов культурного наследия народов России.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии.

Соответствующий приказ фиксирует предмет охраны, границы и режим использования территории театра.

Театр был учреждён в 1990 году, а открыли его 14 декабря 1991 года. Труппа состояла из самодеятельных артистов, впоследствии для театра подготовили две актёрские группы в Уфимском государственном институте искусств.

Ранее НСН сообщала, что в Москве два исторических объекта отреставрируют по городской программе.