Татарский драмтеатр в Башкирии признали объектом культурного наследия народов России
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии.
Соответствующий приказ фиксирует предмет охраны, границы и режим использования территории театра.
Театр был учреждён в 1990 году, а открыли его 14 декабря 1991 года. Труппа состояла из самодеятельных артистов, впоследствии для театра подготовили две актёрские группы в Уфимском государственном институте искусств.
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