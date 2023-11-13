RT в Telegram
Подпишись

Татарский драмтеатр в Башкирии признали объектом культурного наследия народов России

Короткая ссылка
Государственный татарский драматический театр в городе Туймазы добавили в Единый госреестр объектов культурного наследия народов России.
Татарский драмтеатр в Башкирии признали объектом культурного наследия народов России
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии.

Соответствующий приказ фиксирует предмет охраны, границы и режим использования территории театра.

Театр был учреждён в 1990 году, а открыли его 14 декабря 1991 года. Труппа состояла из самодеятельных артистов, впоследствии для театра подготовили две актёрские группы в Уфимском государственном институте искусств.

Ранее НСН сообщала, что в Москве два исторических объекта отреставрируют по городской программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить