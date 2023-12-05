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Специалист Ковалёв рекомендовал одновременно включать не более трёх гирлянд

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Доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалёв посоветовал в новогодние праздники включать одновременно не более трёх гирлянд.
Специалист Ковалёв рекомендовал одновременно включать не более трёх гирлянд
  • Gettyimages.ru
  • © ElenaNichizhenova

«Отдавайте предпочтение менее мощным гирляндам, так как они создают меньшую нагрузку и сокращают риск возгорания», — сказал специалист в беседе с Life.ru.

Он также обратил внимание на выбор гирлянды.

«Если ваша новогодняя красавица стоит перед домом или вы хотите украсить фасад, следует выбирать уличную гирлянду, устойчивую к влаге», — заключил Ковалёв.

Ранее бренд-шеф Максим Кузнецов дал несколько советов, как сделать новогодние блюда менее калорийными.

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