По случаю Дня Удмуртии в регионе пройдёт ряд мероприятий
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Так, в ИжГТУ состоится лекция, посвящённая оборонным и промышленным предприятиям республики, в рамках акции «Достижения России», которую проводит Российское общество «Знание».
В Можге откроют Молодёжный центр новой формации с современным коворкингом, лекторием на 50 мест и творческими мастерскими.
Также в этот день в Москве, на Международной выставке-форуме «Россия» пройдёт 12-часовой радиомарафон, посвящённый Дню Удмуртии.
Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём добровольца.