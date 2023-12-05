По случаю Дня Удмуртии в регионе пройдёт ряд мероприятий

По случаю Дня Удмуртии, 5 декабря, в регионе подготовили культурно-образовательные мероприятия.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Так, в ИжГТУ состоится лекция, посвящённая оборонным и промышленным предприятиям республики, в рамках акции «Достижения России», которую проводит Российское общество «Знание».

В Можге откроют Молодёжный центр новой формации с современным коворкингом, лекторием на 50 мест и творческими мастерскими.

Также в этот день в Москве, на Международной выставке-форуме «Россия» пройдёт 12-часовой радиомарафон, посвящённый Дню Удмуртии.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём добровольца.