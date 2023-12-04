Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей вместе с Машковым
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Как отметил председатель счётной комиссии Сергей Морозов, по результатам тайного голосования избран секретариат союза в количестве 34 человек.
Таким образом, в состав секретариата вошли 34 человека, среди которых глава Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, художественный руководитель «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков и ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов.
Ранее сообщалось, что народный артист России Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей России.
1 декабря Гергиев официально вступил в должность директора Большого театра.