Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей вместе с Машковым

В секретариат Союза театральных деятелей России вошли 34 деятеля, среди которых директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.

Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил председатель счётной комиссии Сергей Морозов, по результатам тайного голосования избран секретариат союза в количестве 34 человек.

Таким образом, в состав секретариата вошли 34 человека, среди которых глава Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, художественный руководитель «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков и ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов.

Ранее сообщалось, что народный артист России Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей России.

1 декабря Гергиев официально вступил в должность директора Большого театра.