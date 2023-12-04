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Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей вместе с Машковым

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В секретариат Союза театральных деятелей России вошли 34 деятеля, среди которых директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.
Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей вместе с Машковым
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил председатель счётной комиссии Сергей Морозов, по результатам тайного голосования избран секретариат союза в количестве 34 человек.

Таким образом, в состав секретариата вошли 34 человека, среди которых глава Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, художественный руководитель «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков и ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов.

Ранее сообщалось, что народный артист России Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей России.

1 декабря Гергиев официально вступил в должность директора Большого театра.

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