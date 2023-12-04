Артист Владимир Машков занял пост председателя Союза театральных деятелей России

Народный артист России Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей (СТД) России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Внеочередной съезд Союза театральных деятелей России проходил в понедельник, 4 декабря. На нём выбирали кандидатов на руководящие должности.

На пост председателя члены СТД для голосования выдвигали Александра Лазарева, Кирилла Крока, Валерия Гергиева, Андрея Борисова и Владимира Машкова. Из-за того, что самоотводы взяли все, кроме Машкова, он стал единственным кандидатом.

Ранее стало известно, что Валерий Гергиев официально вступил в должность директора Большого театра.