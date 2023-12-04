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Артист Владимир Машков занял пост председателя Союза театральных деятелей России

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Народный артист России Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей (СТД) России.
Артист Владимир Машков занял пост председателя Союза театральных деятелей России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Внеочередной съезд Союза театральных деятелей России проходил в понедельник, 4 декабря. На нём выбирали кандидатов на руководящие должности.

На пост председателя члены СТД для голосования выдвигали Александра Лазарева, Кирилла Крока, Валерия Гергиева, Андрея Борисова и Владимира Машкова. Из-за того, что самоотводы взяли все, кроме Машкова, он стал единственным кандидатом.

Ранее стало известно, что Валерий Гергиев официально вступил в должность директора Большого театра.

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