Синоптик Ильин: снегопад в Москве вызван очередным южным циклоном «Оливер»

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал, чем вызван сильный снегопад в Москве и в каких ещё районах страны ожидать подобного в дальнейшем.

Специалист отметил, что сильный снегопад в столице был вызван южным циклоном «Оливер».

«Основной пик снегопадов на излёте. Ночью в понедельник снегопады продолжатся, но уже не будут такими сильными, как сегодня днём и вечером. К исходу завтрашней ночи выпадет где-то 8—12 см свежего снега. Таким образом прирост высоты снежных сугробов составит где-то от семи до десяти сантиметров, учитывая то, что свежевыпавший снег будет уплотняться под собственным весом», — рассказал Ильин.

Он отметил, что дальше циклон будет уходить на восток в район Южного Урала и Московский регион начнёт попадать в его холодную тыловую часть.

«Во вторник и среду совсем небольшой снег будет наблюдаться. Основное внимание во второй половине недели — арктическому вторжению. Московский регион ожидает серьёзное похолодание», — добавил собеседник RT.

По его словам, снегопады пройдут через Среднее Поволжье, далее — Южный Урал и к среде циклон будет уже на юге Западной Сибири.

«На юг Западной Сибири он принесёт небольшое потепление. В районах Омской и Новосибирской области местами температура будет подниматься от 0 °С до +2 °С. Соответственно, на юге Западной Сибири будет идти мокрый снег, ожидается налипание снега на провода, деревья и прочее. Также ожидается гололедица на дорогах. Но он (циклон. — RT) там и заглохнет, дальше не продвинется», — заключил синоптик.

Ранее Департамент транспорта Москвы заявил, что городские службы работают в особом режиме на фоне снегопада в столице.