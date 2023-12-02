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Синоптик Леус рассказал, что в Москве 2 декабря ожидается снег и до -6 °С

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал слабый снег и до -6 °С 2 декабря в Москве.
Синоптик Леус рассказал, что в Москве 2 декабря ожидается снег и до -6 °С
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Синоптик отметил, что погоду в Москве будет формировать гребень антициклона с юга.

«Местами пройдёт слабый снег. В Москве -4...-6 °С, а в Подмосковье -3...-8 °С», — сообщил Леус.

Он добавил, что ветер будет юго-западный, его скорость составит от 1 до 6 м/с.

При этом атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Ранее аучный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в ряде российских регионов ожидаются аномальные холода.

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