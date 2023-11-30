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Зоопсихолог Хватов назвал базовые эмоции домашних животных

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Зоопсихолог, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов рассказал об эмоциях животных, с помощью которых они понимают мир.
Зоопсихолог Хватов назвал базовые эмоции домашних животных
  • Gettyimages.ru

«В первую очередь следует различать эмоции и чувства», — заявил специалист в беседе с Life.ru.

По мнению специалиста, животные так же, как и люди, проявляют эмоции при взаимодействии с окружающей действительностью.

«Это необходимо для регуляции поведения при взаимодействии с тем, что происходит вокруг. Эмоции чаще всего выражаются физиологически. Например, когда радуется человек, его пульс учащается, зрачки немного расширяются, а собака виляет хвостом», — сказал Хватов.

Он также обратил внимание на то, что регулярное общение с животным формирует базовые черты его характера и способность распознавать чужие эмоции. Лучше всего, по мнению зоопсихолога, считывают поведение человека и манипулируют им собаки и кошки.

Что касается чувств, то у животных их нет, так как нет сознания, заключил Хватов.

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