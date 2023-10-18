Ветеринар Гладков дал советы по выбору питомца для семьи с ребёнком

Ветеринар Владимир Гладков посоветовал учитывать ритм жизни семьи при выборе питомца, особенно если в семье есть дети.

«Люди забывают, что животные требуют внимания и любви. Тяжелее всего в семьях с активным ритмом жизни бывает кошкам и собакам. Если завести щенка и просто оставить его дома, побежав по своим делам, нечего удивляться, что к вашему возвращению вы получите сгрызенные тапки и мокрый ковёр», — цитирует эксперта izhlife.ru.

Как отметил Гладков, в случае с кошками важно помнить об их потребности в общении с человеком и физической активности.

Что касается грызунов, птиц и рыб, то их не стоит заводить для совсем маленьких детей.

«Но взять ту же крысу в качестве первого домашнего питомца для ребёнка 11-12 лет — неплохая идея. Разумеется, при условии, что родитель также будет внимательно наблюдать за тем, как осуществляется уход», — сказал эксперт.

По его словам, при выборе питомца следует внимательно изучить породы, узнать об особенностях ухода. Важно, чтобы все члены семьи проявляли интерес к животному.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что если собака облизывает лапы время от времени, то переживать не стоит, но если такое поведение наблюдается постоянно, то нужно найти причины.