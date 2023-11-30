Ветеринар Кузина рассказала о необычных питомцах у москвичей

Ветеринарный врач, хирург, специалист по экзотическим животным Зеленоградской государственной ветклиники (СББЖ Зеленоградского АО) Надежда Кузина рассказала о необычных животных у москвичей.

«Детям чаще всего покупают грызунов. Причём не только хомяков и морских свинок, но и мышей-песчанок, бурундуков, шиншилл, кроликов», — заявила специалист в беседе с сайтом «Москва 24».

Взрослые же, как правило, заводят ящериц, змей, варанов, лягушек и жаб, отметила Кузина.

Также ветеринар рассказала, что среди москвичей популярны редкие птицы, например попугаи амазоны и неразлучники.

«Также дома держат воронов, летучих мышей, енотов, ондатр. Те, кто живут в частном доме, нередко заводят коз», — заключила эксперт.

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