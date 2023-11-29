Ветеринар Шеляков рассказал о защите лап собак от реагентов

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, как защитить лапы животных от реагентов зимой.

«Самый важный совет — это минимизировать прогулки со своим питомцем по тем дорожкам, которые посыпаются реагентами. Если питомец небольшой, его можно перенести на руках на чистую тропинку, а если большой, то пройти этот участок побыстрее», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, также можно использовать специальные тапочки из зоомагазина. Они должны быть комфортными и плотно сидеть.

Ещё одним вариантом Шеляков назвал восковое покрытие для лап.

«При любом способе защиты, когда вы пришли с улицы, лапы нужно помыть или хотя бы протереть», — добавил он.

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