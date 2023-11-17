Кинолог Голубев рассказал, можно ли пускать собаку на постель

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказала, что хозяин собаки должен решить, допускать ли питомца на кровать, и всегда придерживаться установленных правил.

Учёные пришли к выводу, что сон с собакой более спокойный и крепкий.

Однако Голубев в беседе с РИАМО отметил, что есть и отрицательные стороны совместного сна с питомцем. Среди них возможное обострение аллергии и шерсть на постельном белье.

Кроме того, собака может потревожить сон хозяина.

«Не все собаки засыпают и спят всю ночь в одной и той же позе. Некоторые питомцы могут долго искать удобное положение или постоянно менять позы, при этом делать это достаточно активно», — добавил кинолог.

Также Голубев добавил, что маленькие собаки, которые не могут самостоятельно забираться или спускаться с постели, могут травмироваться.

Ранее сообщалось, что на портале «Активный гражданин» в голосовании по проекту «Питомцы в Москве» приняли участие более 260 тыс. человек.