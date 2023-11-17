Кинолог Голубев рассказал, можно ли пускать собаку на постель
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Учёные пришли к выводу, что сон с собакой более спокойный и крепкий.
Однако Голубев в беседе с РИАМО отметил, что есть и отрицательные стороны совместного сна с питомцем. Среди них возможное обострение аллергии и шерсть на постельном белье.
Кроме того, собака может потревожить сон хозяина.
«Не все собаки засыпают и спят всю ночь в одной и той же позе. Некоторые питомцы могут долго искать удобное положение или постоянно менять позы, при этом делать это достаточно активно», — добавил кинолог.
Также Голубев добавил, что маленькие собаки, которые не могут самостоятельно забираться или спускаться с постели, могут травмироваться.
Ранее сообщалось, что на портале «Активный гражданин» в голосовании по проекту «Питомцы в Москве» приняли участие более 260 тыс. человек.