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В голосовании по проекту «Питомцы в Москве» приняли участие 260 тыс. человек

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На портале «Активный гражданин» в голосовании по проекту «Питомцы в Москве» приняли участие более 260 тыс. человек.
В голосовании по проекту «Питомцы в Москве» приняли участие 260 тыс. человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Жители оценивали новые столичные площадки для выгула собак, построенные с учётом рекомендаций специалистов и пожеланий горожан.

«Больше всего позитивных отзывов получили, например, пространства в районах Вешняки, Алтуфьевский, Марьино и Нагатинский Затон. При этом самыми активными оказались жители Восточного округа», — заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Проект «Питомцы в Москве» начал работу в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в Москве благодаря проекту «Активный гражданин» привели в порядок более 300 га дворовых территорий в текущем году.

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