В голосовании по проекту «Питомцы в Москве» приняли участие 260 тыс. человек
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Жители оценивали новые столичные площадки для выгула собак, построенные с учётом рекомендаций специалистов и пожеланий горожан.
«Больше всего позитивных отзывов получили, например, пространства в районах Вешняки, Алтуфьевский, Марьино и Нагатинский Затон. При этом самыми активными оказались жители Восточного округа», — заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Проект «Питомцы в Москве» начал работу в 2021 году.
Ранее сообщалось, что в Москве благодаря проекту «Активный гражданин» привели в порядок более 300 га дворовых территорий в текущем году.