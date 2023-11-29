Врач Орфанова назвала маргарин и белый дрожжевой хлеб вредными для здоровья женщин

Акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Идилия Орфанова рассказала о продуктах, вредных для здоровья женщин.

В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала не злоупотреблять продуктами с сахаром, синтетическими сахарозаменителями, мёдом и маргарином.

«Маргарин для женщин особенно вреден, поскольку процессы анаболизма (синтеза жиров) у них преобладают над катаболизмом (распадом жиров). Соответственно, набор веса происходит быстрее», — отметила Орфанова.

По её словам, также лучше ограничить или полностью исключить из рациона белый дрожжевой хлеб и булочки.

«Регулярное употребление таких продуктов может привести к лишнему весу и сопутствующим ему заболеваниям. Кроме того, доказано, что риск развития сахарного диабета у любителей белого хлеба в три раза выше, чем у тех, кто предпочитает зерновой», — пояснила врач.

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