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Большинство россиян назвали завтрак лучшим временем для уединения

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Новое исследование показало, что 56% россиян рассматривают завтрак как лучшее время, чтобы побыть наедине с собой.
Большинство россиян назвали завтрак лучшим временем для уединения
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «Любятово».

Также опрос показал, что 38% респондентов считают завтрак лучшим временем для того, чтобы побыть с семьёй. Для делового общения это время выбрали 5% опрошенных, а 1% назвали завтрак хорошим поводом для встречи с друзьями.

Кроме того, 31% участников опроса заявили, что завтраки, приготовленные мамой или бабушкой, были самыми вкусными в жизни.

Ранее врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарёв рассказал о специях и их влиянии на иммунитет человека.

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