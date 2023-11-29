Большинство россиян назвали завтрак лучшим временем для уединения
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «Любятово».
Также опрос показал, что 38% респондентов считают завтрак лучшим временем для того, чтобы побыть с семьёй. Для делового общения это время выбрали 5% опрошенных, а 1% назвали завтрак хорошим поводом для встречи с друзьями.
Кроме того, 31% участников опроса заявили, что завтраки, приготовленные мамой или бабушкой, были самыми вкусными в жизни.
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