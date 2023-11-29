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Большинство россиян планируют украсить дом к Новому году

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Согласно новому исследованию, большинство россиян (70%) планируют украсить дом к Новому году. Из них 87% респондентов повесят новогодние игрушки и гирлянды, 49% поставят только ёлку, а 33% развесят снежинки.
Большинство россиян планируют украсить дом к Новому году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами» и кошелька «ЮMoney».

Купить праздничную посуду намерены 7% участников исследования. Столько же обновят в квартире интерьер. Сделать небольшой ремонт к празднику собираются 5% опрошенных.

Также выяснилось, что 68% постоянно пользуются новогодними украшениями, которые однажды купили. Как рассказали 56% россиян, они хранят старые украшения от родителей и бабушек. Ещё 30% респондентов покупают новые гирлянды ежегодно.

Ранее сообщалось, что в России новогодний корпоратив пройдёт в 80% компаний.

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