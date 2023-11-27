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Ландшафтный дизайнер Воронова: герань — одно из самых аллергенных растений

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Ландшафтный дизайнер Ольга Воронова перечислила домашние декоративные растения, которые являются сильными аллергенами.
Ландшафтный дизайнер Воронова: герань — одно из самых аллергенных растений
  • Gettyimages.ru

Следует учитывать, что наличие аллергической реакции на конкретное растение — индивидуальная реакция организма, просто на перечисленные растения непереносимость у человека наблюдается чаще, объяснила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам Вороновой, наиболее аллергенными считаются герань и папоротники из-за содержащихся в листьях эфирных масел.

Кроме того, она назвала такие растения, как филодендрон, диффенбахия, алоказия, цикламен, толстянка.

«Если вы занимаетесь выгонкой цветов зимой, то помните: сильные аллергические реакции способны вызвать лилии и гиацинты», — добавила ландшафтный дизайнер.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин предупредил, что некоторым людям не стоит употреблять чаи и фитосборы, в составе которых есть чабрец и мята.

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