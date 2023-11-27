В Кирове 45 музеев заявились на участие в конкурсе на лучшую экспозицию

По случаю 650-летия Кирова, которое будут отмечать в 2024 году, губернатор области Александр Соколов объявил конкурс на лучшую музейную экспозицию.

Заявки на участие подали 45 музеев, в том числе муниципальные, корпоративные, частные, а также музеи при вузах и школах, передаёт istochnik.online.

В правительстве региона рассказали, что в номинантах — музей в детском саду «Солнышко» в Загарье с коллекцией советских детских игрушек.

Итоги подведут до 5 декабря.

Власти планируют создать специализированный каталог-путеводитель по музеям, который будет полезен туристам.

Ранее сообщалось, что в День народного единства в Краснодарском крае состоялось более 5 тыс. праздничных акций.