В Кирове 45 музеев заявились на участие в конкурсе на лучшую экспозицию
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Заявки на участие подали 45 музеев, в том числе муниципальные, корпоративные, частные, а также музеи при вузах и школах, передаёт istochnik.online.
В правительстве региона рассказали, что в номинантах — музей в детском саду «Солнышко» в Загарье с коллекцией советских детских игрушек.
Итоги подведут до 5 декабря.
Власти планируют создать специализированный каталог-путеводитель по музеям, который будет полезен туристам.
Ранее сообщалось, что в День народного единства в Краснодарском крае состоялось более 5 тыс. праздничных акций.