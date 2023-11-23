Михалков рассказал, что не желает и не будет работать с релокантами
- РИА Новости
«Я не хочу с ними работать и не буду. Если кто-то хочет, пусть едут туда и там с ними работают», — цитирует его РИА Новости.
Как ранее отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Родина всегда открыта для всех, но люди в России не примут тех, кто собирает деньги на нужды ВСУ и клевещет на свою страну.
Депутат Госдумы Виталий Милонов при этом предложил рассмотреть возможность организации бесплатной горячей линии и чат-ботов для релокантов, которые хотят вернуться в Россию.