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Михалков рассказал, что не желает и не будет работать с релокантами

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Кинорежиссёр Никита Михалков не хочет и не будет работать с релокантами, об этом он сказал журналистам. Народный артист ранее призвал не наказывать уехавших из России артистов.
Михалков рассказал, что не желает и не будет работать с релокантами
  • РИА Новости

«Я не хочу с ними работать и не буду. Если кто-то хочет, пусть едут туда и там с ними работают», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Родина всегда открыта для всех, но люди в России не примут тех, кто собирает деньги на нужды ВСУ и клевещет на свою страну.

Депутат Госдумы Виталий Милонов при этом предложил рассмотреть возможность организации бесплатной горячей линии и чат-ботов для релокантов, которые хотят вернуться в Россию.

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