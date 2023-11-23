RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье выросла популяция чёрных коршунов

Короткая ссылка
В Московской области в 2023 году выросла популяция краснокнижных чёрных коршунов.
В Подмосковье выросла популяция чёрных коршунов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра экологии региона Тихона Фирсова.

Отмечается, что этих птиц в большом количестве наблюдали на севере, западе и востоке региона.

Как рассказал Фирсов, восстановление популяции чёрного коршуна успешно продолжается, о чём свидетельствуют частые встречи с хищником. По его мнению, если численность продолжит расти, вид можно будет исключить из Красной книги.

По словам орнитологов, коршуны питаются грызунами, птицами, рептилиями, охотясь на открытых пространствах.

Ранее сообщалось, что в Московской области пара краснокнижных орланов-белохвостов вывела птенца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить