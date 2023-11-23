В Подмосковье выросла популяция чёрных коршунов

В Московской области в 2023 году выросла популяция краснокнижных чёрных коршунов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра экологии региона Тихона Фирсова.

Отмечается, что этих птиц в большом количестве наблюдали на севере, западе и востоке региона.

Как рассказал Фирсов, восстановление популяции чёрного коршуна успешно продолжается, о чём свидетельствуют частые встречи с хищником. По его мнению, если численность продолжит расти, вид можно будет исключить из Красной книги.

По словам орнитологов, коршуны питаются грызунами, птицами, рептилиями, охотясь на открытых пространствах.

Ранее сообщалось, что в Московской области пара краснокнижных орланов-белохвостов вывела птенца.