В Подмосковье выросла популяция чёрных коршунов
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра экологии региона Тихона Фирсова.
Отмечается, что этих птиц в большом количестве наблюдали на севере, западе и востоке региона.
Как рассказал Фирсов, восстановление популяции чёрного коршуна успешно продолжается, о чём свидетельствуют частые встречи с хищником. По его мнению, если численность продолжит расти, вид можно будет исключить из Красной книги.
По словам орнитологов, коршуны питаются грызунами, птицами, рептилиями, охотясь на открытых пространствах.
Ранее сообщалось, что в Московской области пара краснокнижных орланов-белохвостов вывела птенца.