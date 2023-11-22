Пара орланов-белохвостов вывела птенца в Подмосковье

В Московской области пара краснокнижных орланов-белохвостов вывела птенца.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минэкологии региона.

Отмечается, что птицы гнездятся вблизи Москворецкого пойменного заказника.

«Частота встреч орлана-белохвоста на территории области свидетельствует о стабильном состоянии популяции», — заявил глава министерства Тихон Фирсов.

В последние годы в регионе отмечали около десяти гнёзд этих птиц.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появились краснокнижные аисты.