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В Московском зоопарке появились краснокнижные аисты

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Самый крупный вид аистов — седлоклювые ябиру — появились в авиарии Московского зоопарка. Птицы занесены в Красную книгу.
В Московском зоопарке появились краснокнижные аисты
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Зиму птицы проведут в тёплом деревянном домике возле Большого Пресненского пруда. Специалисты зоопарка следят за их состоянием и обеспечивают комфортное и спокойное проживание. Летом аистов выпустят на открытую территорию авиария.

В настоящее время ябиру хорошо уживаются вместе, но станут они парой или нет, в зоопарке сказать пока затрудняются.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае леопарда назвали в честь российского и советского театрального режиссёра и актёра Всеволода Мейерхольда.

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