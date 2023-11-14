В Московском зоопарке появились краснокнижные аисты
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Зиму птицы проведут в тёплом деревянном домике возле Большого Пресненского пруда. Специалисты зоопарка следят за их состоянием и обеспечивают комфортное и спокойное проживание. Летом аистов выпустят на открытую территорию авиария.
В настоящее время ябиру хорошо уживаются вместе, но станут они парой или нет, в зоопарке сказать пока затрудняются.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае леопарда назвали в честь российского и советского театрального режиссёра и актёра Всеволода Мейерхольда.