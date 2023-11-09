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Леопарда в Приморье назвали в честь Мейерхольда

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В Приморском крае леопарда назвали в честь российского и советского театрального режиссёра и актёра Всеволода Мейерхольда. Имя дали сотрудники Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ).
Леопарда в Приморье назвали в честь Мейерхольда
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу национального парка «Земля леопарда».

Также РГИСИ стал хранителем этого четырёхлетнего краснокнижного зверя.

Нацпарк сотрудничает с институтом больше года. Совместно выпускались почтовые открытки с «оживающими» благодаря QR-кодам редкими кошками.

В настоящее время молодой леопард обитает в заповеднике и часто попадает в объективы фотоловушек недалеко от села Барабаш.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появился птенец журавля Стэнли.

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