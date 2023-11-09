Леопарда в Приморье назвали в честь Мейерхольда
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Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу национального парка «Земля леопарда».
Также РГИСИ стал хранителем этого четырёхлетнего краснокнижного зверя.
Нацпарк сотрудничает с институтом больше года. Совместно выпускались почтовые открытки с «оживающими» благодаря QR-кодам редкими кошками.
В настоящее время молодой леопард обитает в заповеднике и часто попадает в объективы фотоловушек недалеко от села Барабаш.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появился птенец журавля Стэнли.